Hauseigentümer wollen Schadenersatz Spundwand-Streit geht in nächste Runde

Am 16. April soll es ab 11 Uhr um die strittige Frage gehen, „ob die von der Stadt Zweibrücken (mit der Spundwand-Sanierung am Schwarzbach, Anm. d. Red.) beauftragten Unternehmen den Schaden an dem angrenzenden Anwesen verursacht haben“, erläuterte der Vorsitzende Richter Peter Ehrmantraut. Zu diesem Zweck sollen an jenem Tag „drei sachverständige Zeugen“ gehört werden, teilte Richter Ehrmantraut weiter mit. Es handelt sich dabei unter anderem um Mitarbeiter der Darmstädter Ingenieursozietät Professor Dr.-Ing. Katzenbach, die einst von der Stadtverwaltung beauftragt worden war, zu klären, ob die bis zu elf Zentimeter tiefen und mehrere Meter langen Risse an dem Haus in der Schillerstraße 5 auf unsachgemäße Arbeiten bei der von der Stadt veranlassten Steilhangsanierung des Schwarzbach-Ufers zurückzuführen sind. Wegen der aufgetretenen Schäden hatten kurz vor Weihnachten 2021 drei ufernahe Wohnungen wegen Einsturzgefahr evakuiert werden müssen.