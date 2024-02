Fuchslöcher in Zweibrücken Private oder öffentliche Sackgasse?

Dass er an seinem Zweibrücker Parkstraßen-Projekt unbeirrt festhalten will, daran lässt der 49-jährige Hamburger auch auf seinem Internetportal mini-immo.de keinen Zweifel. Dort bewirbt er „aktuelle Angebote zur Vermietung von Gärten, Garagen, Stellplätzen, Wohnungen und sonstigen Mini-Immobilien“ – darunter weiterhin „neun Stellplätze“ in der Zweibrücker Sackgasse „Bei den Fuchslöchern“, die sich „flexibel in verschiedenen Längen nutzen“ ließen, heißt es in der Offerte weiter. Ob potenzielle Mieter allerdings überhaupt in den Genuss seiner Zweibrücker Mietobjekte kommen können, hängt von der in einigen Monaten zu erwartenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts ab. Mindestens aber müssen sie sich in Geduld fassen.