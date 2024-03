Projekt gegen Rechtsextremismus Streit um Figuren an der Multifunktionshalle

Dass Dinge in Deutschland ihre Zeit brauchen, vor allem, wenn staatliche Stellen beteiligt sind, braucht man in diesem Lande niemandem zu erzählen. Wieviel Geduld man damit hat, ist allerdings individuell unterschiedlich. Der Elternvertretung des Helmholtz-Gymnasiums und dem Förderverein „Freunde des Helmholtz-Gymnasiums“ ist jetzt der Geduldsfaden gerissen und sie haben sich in einer Angelegenheit an die Öffentlichkeit gewandt, die schon seit Jahren schwelt.