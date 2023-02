Stadt vs. Euskirchen : Kutschen-Streit beim Faschingsumzug

Mit diesen Kutschen wollte Werner Euskirchen am Zweibrücker Umzug am Dienstag teilnehmen. Foto: PM

Zweibrücken Werner Euskirchen und die Stadt sind uneins über die Zulässigkeit von Pferdefuhrwerken, die von Menschen gezogen werden.

Schon bevor er überhaupt gestartet ist, sorgt der Zweibrücker Fastnachtsumzug für Ärger. Jedenfalls bei Werner Euskirchen, seines Zeichens mal Kurier des Herzogs mit Rock und Dreispitz, mal touristischer Visionär mit einer Vorliebe für den Polenkönig Stanislaus, mal – nicht nur an hohen kommerziellen Feiertagen (verkaufsoffene Sonntage) – mit der Kutsche und Gästen in der Stadt unterwegs. Der pensionierte Richter hatte drei Gefährte für den Umzug am Dienstag angemeldet. Nur eines bekam er genehmigt. Einen Fußwagen. Abgelehnt wurden zwei Kutschen, die von Menschen gezogen werden sollten. Warum von Menschen? Weil die Gefahr zu groß ist, dass echte Pferde in dem Trubel und bei dem Lärm eines Umzugs durchgehen könnten.

Warum wurden die Kutschen, die Euskirchen namens des Fördervereins moderner Fünfkampf e.V. angemeldet hatte, nicht zugelassen? Kulturamtsleiter Thilo Huble schreibt dazu an Euskirchen, man könne „Kutschen, die üblicherweise von Pferden gezogen werden, nicht zulassen. Schon gar nicht in der Form, dass die Kutschen von Personen oder sogar Kindern gezogen werden.“ Ob es sich dabei um eine kleine oder eine große Kutsche handele, sei für die Bewertung unerheblich. Und weiter: „Bei allem Verständnis für Fasching können wir als Veranstalter einen solchen Beitrag, bei dem Menschen als ‚Zugpferde‘ dargestellt und damit in gewisser Form auch diskriminiert werden, nicht zulassen.“ Hinzu komme „die dadurch entstehende Unfallgefahr, die insbesondere bei abschüssigen Teilabschnitten der Strecke entsteht“. Dieses Vorgehen, schreibt Huble abschließend, sei „mit der Festzugleitung, dem Vorsitzenden des veranstaltenden Verkehrsvereins sowie dem Ordnungsamt abgestimmt“.

Entscheidung und Begründung erfüllen Euskirchen, der übrigens am Tag des Umzuges seinen 80. Geburtstag feiert, mit ganz und gar unfastnächtlichem Zorn. Denn das, was ihm dieses Jahr versagt wird, war in den vergangenen Jahren gängige Praxis, sagt er: „Auf die beantragte Art und Weise wurde schon seit 1992 mit von Hand gezogenen Kutschen teilgenommen.“ Der Videobeweis für seine Behauptung ist etwas jüngeren Datums, es handelt sich um eine Zusammenfassung des Zweibrücker Umzuges von 2010 (die etwas sperrige Adresse lautet https://www.youtube.com/watch?v=s30y5wwcPhg). Dort zu sehen ist unter anderem Dieter „Edeka“ Ernst als Imperator mit Helm, Brustharnisch und Peitsche im Streitwagen, gezogen von sechs Mitarbeitern, die auf ihren Hemden die Logos anderer Supermarkt-Ketten tragen. Oder ein Planwagen ohne Plane (In diesem Jahr laut Euskirchen von einem Dritten beantragt und genehmigt, gezogen von einem Traktor). Oder eine der Kutschen, die für den aktuellen Umzug vorgesehen war auf dem Weg vom Umzug ins Hilgardcenter. Dort waren Euskirchens historische Kutschen 2010 im Anschluss ausgestellt.

Standbild aus dem Video vom Umzug 2010: Dieter Ernst als Imperator mit Peitsche auf dem Streitwagen – gezogen von sechs Mitarbeitern. rechts die Kutsche vom Foto oben im Einsatz – gezogen von Menschen. Foto: Werner Euskirchen/PM

Überhaupt ist das Verhältnis zwischen Kaufmann Ernst und Kutscher Euskirchen gut. Euskirchen führt im bereits erwähnten Video zum Umzug 2010 sogar die ganze Idee, die historischen Kutschen ohne Pferde in den Umzug zu integrieren, auf Dieter Ernst zurück. Dort erzählt er die Sache so: Der Einzelhändler habe zu ihm gesagt, er habe doch Kutschen. „Die stehen da rum und die Pferde fehlen – wir machen da eine kleine Demonstration. Auch für die Kutschen und die Pferde und nehmen die beim Umzug mit.“ Auf diese Weise sei, so Euskirchens Fazit damals, „die Herzogsnarrenfastnacht auch ein bisschen zur Kutschenfastnacht geworden“.

Standbild aus dem Video vom Umzug 2010: Eine der Kutschen, für die in diesem Jahr die Zulassung versagt wurde, im Einsatz – gezogen von Menschen. Foto: PM

Kulturamtsleiter Huble sagte auf Merkur-Nachfrage zu diesem Punkt, ihm sei „zumindest während meiner Zuständigkeit – nicht in Erinnerung, dass wir beim Faschingsumzug bisher einen Beitrag hatten, bei dem eine für ein Pferdefuhrwerk bestimmte Kutsche von Menschen gezogen wird. Dafür ist ja eine Pferdekutsche auch nicht gebaut und vorgesehen.“

Kein gutes Haar lässt Euskirchen auch an der angeblichen Unfallgefahr durch die handgezogenen Kutschen. Das sei „geradezu lächerlich“, ärgert er sich. Jede Kutsche verfüge über eine Handbremse (Kurbelbremse) sowie eine Fußbremse. Teilweise seien es Scheibenbremsen von Motorrädern. Und dann seien da ja noch Menschen, die aufpassen. „Es sitzt eine erfahrene Person auf dem Kutschbock und hat den Fuß auf der Bremse beim Verteilen von Wurfmaterial. Hinzu kommt, dass zwei Personen die Schere, das heißt die Doppeldeichsel beim Einspänner, hochheben und ziehen. Lassen sie diese bei eventueller Gefahr fallen, dann rammt sie sich in den Boden und das Gefährt wird sofort gestoppt, zumal kein Pferd und keinerlei Zugkraft davor ist.“

Werner Euskirchen Foto: Manfred Voltmer