Auseinandersetzung am Zweibrücker Hallplatz Attacken mit Gehhilfe und Messer

Mitte vergangene Woche machte ein Zeuge in der Facebook-Gruppe „Zweibrücken“ auf den Fall in Ernstweiler aufmerksam, der bereits am 28. März passiert war – woraufhin der Merkur recherchierte und von der Polizei bestätigt bekam, dass dort ein junger Mann einen Mitbewohner (ebenfalls afghanischer Staatsangehöriger) mit einem Messer verletzt hat und seitdem in Untersuchungshaft sitzt (wir berichteten). Bei den zahlreichen Kommentaren unter dem genannten Facebook-Beitrag war am vergangenen Mittwoch ein Hinweis einer weiteren Bürgerin: „Letztes Wochenende war so wie ich mitbekommen habe auch am Hallplatz eine Messerstecherei, da hat man auch noch nix gelesen.“