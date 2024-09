Kampfreden und -lieder im größten Zweibrücker Gotteshaus Alexanderskirche für Tadano-Streikversammlung geöffnet

Über 750 Streikende waren in der Kirche, schätzt Dekanats-Pressesprecher Oliver Duymel, viele weitere davor. Sie waren zuvor in einem Protestmarsch vom Stammwerke in der Dinglerstraße durch die Fußgängerzone gezogen. Angesicht des drohenden Verlusts so vieler Arbeitsplätze habe Dekan Butz in seiner Ansprache auch „von seiner Schwierigkeit erzählt, seine Gerechtigkeit-Gottes-Predigt für Sonntag vorzubereiten“, berichtete Duymel auf Merkur-Anfrage. „Es gibt für Christen einen Punkt, wo man in Auseinandersetzung gehen muss“, erklärte Duymel ein Motiv des Dekanats für die Unterstützung der Streikenden. Von den Arbeitnehmer-Vertretern „wurden auch Kampfreden gehalten und ein Streiklied eingeübt – das war schon beeindruckend, wie die 750 Leute auf die Vorsinger geantwortet haben“, berichtete Duymel.