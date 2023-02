Wer mitmacht und wer nicht : Heute Streik in Kitas und bei UBZ

Heute Streik in Kitas und bei UBZ

An einigen Zweibrücker Kitas wird gestreikt. Foto: dpa/Jan Woitas

Zweibrücken Die Einrichtung von Notgruppen ist schwerer als sonst, weil viele Erzieherinnen krank sind.

(jam) Am Dienstag wird in Zweibrücken gestreikt. Zum Warnstreik aufgerufen sind von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Zweibrücken Mitarbeiter der Sparkasse Südwestpfalz, der Stadtverwaltung, des UBZ, des Landkreises und Kita-Mitarbeiterinnen.