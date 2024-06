Straußjugend Hornbach war beim Hochwasser an Pfingsten im Einsatz „Die Hilfsbereitschaft war unbeschreiblich“

Als die jungen Frauen und Männer merkten, dass es in Hornbach an Sandsäcken fehlte, fuhren sie in den Baumarkt um auf eigene Kosten welche zu kaufen. Insgesamt 480 Stück. Hinzu kam, dass der SV Hornbach erst kürzlich mehrere Tonnen Sand für den zweiten Sportplatz besorgt hatte, der auf dem Parkplatz neben dem Sportheim lagerte. Mit vereinten Kräften befüllten sie die Sandsäcke. Als gegen Nachmittag die Pegel stiegen, wurde der Sand mit dem Traktor an der Pirminiushalle in Sicherheit gebracht.