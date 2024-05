Zweibrücken Zweibrücken voller phantastischer Gestalten

Seit Jahren bildet das Straßentheater-Spektakel eines der großen Highlights im Veranstaltungsprogramm der Stadt. Vom Herzogsplatz bis zum Alexanderplatz säumten auch dieses Jahr wieder tausende Besucher an zwei Tagen den Bereich der Fußgänzerzone und genossen ein unterhaltsames Programm. Kulturamtsleiter Thilo Huble jedenfalls zeigte sich schon am Sonntag – die geschätzten Besucherzahlen des Samstags vor Augen – hochzufrieden: „Im Vergleich zu den letzten Jahren hatten wir dieses Jahr schon am Samstag einen sehr starken Tag.“