Volles Programm am Wochenende Die City wird zur Straßen-Spektakel-Meile

„Theater mit Wucht – vom Alex- bis zum Herzogplatz“, kündigt Thilo Huble für das bevorstehende Straßentheaterspektakel am zweiten Maiwochenende an. Das Motto „Sterne des Südens“ verspricht am 11. und 12. Mai außergewöhnliche, skurrile, phantasievolle und sicherlich auch interessante Straßenkünstlerinnen- und künstler. „Vom Bauchladentheater, das sich mit Pinocchio befasst, über die venezianischen Gondeln, die schon einmal beim Straßentheater dabei waren, bis hin zur imposanten Fiesta Straßenparade, die in tollen Kostümen mit Trommeln, Trillerpfeifen und Feuerwerk auf Stelzen durch die Stadt zieht“, zählt der Kulturamtschef auf. „Wir haben Südfrankreich und Andalusien im Programm, und auch das Meer wird natürlich eine wichtige Rolle spielen: Riesige, phantasievoll gestaltete Fische, die angetrieben von Ketten und Zahnrädern in der Stadt unterwegs sind, außerdem Konzertmuscheln, die auf Stelzen in eine andere Welt entführen und eine fantastische Atmosphäre schaffen“, freut sich Thilo Huble, dass das Thema Südeuropa mit seinem besonderen Lebensgefühl so vielfältig abgedeckt werden konnte. Nicht zu vergessen die singenden Nonsenso-Strandverkäufer mit ihren Give-Aways, der spanische Pantomime Bastian oder Rainer Satzky, der auf seiner Panflöte internationale Melodien spielt.