Alice Merton beim dritten Zweibrücker „Strandkorb Open Air“-Konzert : Kurz und knackig, ernst aber mitreißend

Am Ende des Konzertes leuchteten Dutzende kleine Taschenlampen namens Smartphones in den Abendhimmel über dem Triwo-Flugplatz. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Beim dritten Zweibrücker Strandkorb-Konzert hätte Sängerin Alice Merton mehr Publikum verdient gehabt – und das Publikum mehr Musik.

Alice Merton gehört zu den wenigen deutschen Musikstars, die auch internationalen Erfolg vorweisen können. Dabei ist die Absolventin der Mannheimer Popakademie nicht nur Sängerin, sondern auch (Mit-)Komponistin ihrer Songs. Ihre Debütsingle „No Roots“ verkaufte sich 1,6 Millionen Mal – all das wären doch gute Voraussetzungen für ein ausverkauftes Strandkorbkonzert gewesen. Und doch kamen nur 400 zahlende Besucher am Sonntagabend zu Mertons „Strandkorb Open Air“ am Flugplatz Zweibrücken.

Die, die nicht gekommen waren, verpassten etwas: Nämlich eine äußerst energiehaltige Show mit rockigen und tanzbaren Songs, die die Zuschauer häufig aus dem Strandkorb riss. Was man nicht so recht wusste: War die Sängerin ein bisschen genervt von der Zuschaueranzahl, oder gehört leichte Gereiztheit zu ihrer Persönlichkeit? Ihre Aussagen legten nahe, auf Zweiteres zu tippen: Zum einen bedankte sie sich sehr herzlich bei ihren Fans, auch dafür, dass diese mehr Geld fürs Ticket ausgeben mussten als sonst üblich (wegen der Strandkörbe). Zum anderen offenbarte sie an einigen Stellen Blicke in ihr Seelenleben, die nicht unbedingt für höchste seelische Ausgeglichenheit sprachen. Bei ihrem aktuellen Hit „Vertigo“ („Schwindel“) gehe es darum, so Merton, dass sie sich mit einer Therapie gegen die Panikattacken wehren musste, die sie beim Gang auf die Bühne befallen hatten. In Jealousy („Eifersucht“) wiederum sang sie davon, wie das entsprechende Gefühl von ihr Besitz ergreift und die Kontrolle übernimmt. Dann ging’s in „I don’t hold a Grudge“ darum, nicht mehr nachtragend zu sein. Oder vielleicht doch, wenn sich jemand erst nach drei Jahren wieder meldet und nicht sofort, als es noch wichtig gewesen wäre. Also Gute-Laune-Songs waren das thematisch eher nicht. Aber Merton kriegt es hin, diese unangenehmen Gefühle in kraftvollen und mitreißenden Songs zu verarbeiten. Sie selbst bezeichnete das Songschreiben als selbsttherapeutischen Akt. Mit der perfekt zusammenspielende Band um sich gelingt es ihr bisweilen sogar, auf der Bühne ein bisschen auszurasten. Das war ihr erklärtes Ziel im Song „Lash out“ – dabei sprang die Energie besonders stark von der Sängerin auf ihre zehn Meter tiefer sitzenden Fans über, trotz der Entfernung.

Wenn Merton ein bisschen zur Ruhe kam oder ein besonders aufwühlendes Gefühl musikalisch verarbeitet hatte, huschte auch mal ein Lächeln über ihr Gesicht. Das war bei ihr um so schöner mit anzusehen als etwa bei einer dauerhaft gut gelaunten Künstlerin.

Eher selten schenkte Alice Merton ihren Fans ein Lächeln. Denn in ihren Songs verarbeitet sie häufig negative Gefühle. Foto: Sebastian Dingler

Leider kündigte sie schon früh an, dass es jetzt nur noch zwei Songs geben werde. Es sei ja schließlich Sonntagabend, morgen gehe die Arbeitswoche wieder los … „Wir haben Urlaub“, riefen da einige aus den ersten Reihen. „Ihr seid so süß, Dankeschön“, meinte Merton dazu. Aber erweichen ließ sie sich nicht, die Show blieb kurz und knackig.

„Why so serious?“ („Warum so ernst?“) habe sie geschrieben, um sich selbst zu erden, wenn sie die Dinge mal wieder zu ernst nehme. Im Refrain das Mikrofon ins Publikum zu halten – das ist bei einem Strandkorbkonzert vielleicht nicht die beste Idee. Denn so sehr sich die Zuschauer auch anstrengten, viel kam da wohl nicht an auf der Bühne. Aber die Sängerin bedankte sich danach trotzdem bei ihren Fans und versprach ihnen, niemals mit dem Musikmachen aufzuhören.