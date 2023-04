Training bei Hildegard Baum Phänomen Stimme

Wer, wie Katharina Nowak, bereits seit mehreren Jahren im Unterricht ihre Wahrnehmungsebene verändert, kann die eigene Stimme bewusst in jede gewünschte Richtung modulieren und für jede musikalische Stilrichtung gezielt nutzen. Nowak spürt genau, was ihre Stimmlippen tun, wo die Luft um ihren Kehlkopf strömt und wo genau sich ihre Klänge bilden. Das geht so weit, dass Worte nicht mehr vorne im Mundraum artikuliert werden, sondern im so genannten Vokaltrakt. Hier können Klänge so verstärkt werden, dass kein Mikrofon mehr benötigt wird. Die Sängerin hat das Gefühl, dass sich ihr Körper wie von selbst atmet und singt.