Stimmbildnerin Hildegard Baum beim Kneippverein Zweibrücken Wer hat das Mikrofon verschluckt?

„Sommer-Singen am Samstag“ – unter diesem Motto lädt die Hildegard Baum zu einem Kompaktkurs in Funktionaler Stimmbildung ein. Drei Samstage im August – am 3., 10. und 17. – können dabei jeweils einzeln als auch als Doppelpack oder Gesamtpaket gebucht werden, wenn jemand gezielt an seiner Atmung und damit an seiner Stimme und deren Volumen arbeiten möchte. Jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr im Pfarrsaal der Pfarrei Heilige Elisabeth in der Rosengartenstraße.

Die Dozentin beschreibt: „Jede Kurseinheit ist in sich geschlossen. Vormittags gibt es Gruppenübungen der maximal sechs Teilnehmenden zu Teilfunktionen der Stimme, nachmittags wird individuell kräftig an der mitgebrachten Gesangsliteratur geübt.“

Infos und Anmeldung unter

www.hildegardbaum.de