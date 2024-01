Stiftung www.waldeffekt.de bildet Waldbotschafter aus „Fasziniert von der Magie der Wälder“

Die meisten Teilnehmenden seien „fasziniert von der Magie der Wälder, besonders, wenn sie einen Baum umarmen und dessen Lebenskraft spüren können“, berichtet Michael Miersch. Die Nachfrage nach Waldführungen und fundiertem „Waldwissen“ wächst. Neben Privatpersonen interessieren sich Vereine, Schulen oder Kindergärten und sogar Unternehmen für das Thema Wald. „Das kann ich nicht länger allein leisten“, stellte der 49-jährige Maschinenbauingenieur fest. Zu groß die Nachfrage, zu begrenzt seine Kapazitäten, zu umfangreich seine weiteren Aufgabengebiete im Rahmen der Stiftung Waldeffekt. Dennoch entstand die Idee, Waldbotschafter auszubilden, nicht allein im Familienkreis mit Ehefrau Sandra und Sohn Nils. Immer wieder wurde Michael Miersch in seinen Waldführungen gefragt: „Wo kann man das lernen?“ Jetzt ist die Zeit reif und die Stiftung Waldeffekt bietet die umfassende Ausbildung zum „Waldbotschafter“ an. „Bei uns geht es nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Wald, sondern vor allem auch um die Verbindung zu sich selbst und der Natur mit all ihren Eigenheiten“, skizziert Michael Miersch. Von der Praxis für die Praxis erlernen die angehenden Waldbotschafterinnen und Waldbotschafter an fünf Wochenenden sowohl Fakten über Bäume und Wälder als auch die spirituelle Rückbesinnung auf sich selbst und die Rückverbindung zur Natur. Der erste Ausbildungszyklus beginnt Ende Februar, parallel zu den ersten Waldführungen 2024. Enthalten ist das „Wurzelseminar“, welches das Ehepaar Miersch ebenfalls seit Jahren anbietet, eine Art Wald unterstütztes Coaching-Seminar. Gleich von Anfang an werden die Waldbotschafter selbst als Gruppenleiter auftreten und so direkt in ihre künftige Aufgabe hineinwachsen – bei Bedarf unterstützt von Michael Miersch und seinem Team.