Dreikönigssingen 2024 Sternsinger sammeln wieder für benachteiligte Kinder

Auch die Homburger Pfarrei Heilig Kreuz sammelt in einem Teil Zweibrückens, nämlich in Mörsbach. Die Homburger Sternsingerinnen und Sternsinger sind wie folgt unterwegs, teilt die dortige Pfarrei mit: am Samstag, 6. Januar in Homburg, Kirrberg, Einöd und Bruchhof – sowie am Sonntag, 7. Januar in Mörsbach und Einöd. Gesammelt werde für das Kindererholungsheim Trujillo in Peru und für andere notleidende Kinder weltweit. „Es werden nach Möglichkeit die Häuser besucht, die auch im Vorjahr besucht wurden“ Sollte jemand nicht besucht werden können, so ist Segenspost mit einem Segensaufkleber in den Kirchen der Pfarrei und im Homburger Pfarrbüro Heilig Kreuz, Ringstraße 50, Telefon (0 68 41) 6 87 02 11 erhältlich.