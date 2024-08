Interview mit Sternekoch Thorsten Hauk „Spitzengastronomie ist wie ein Virus“

Thorsten Hauk: Eigentlich ganz lustig. Das war ein Schülerpraktikum in der neunten Klasse. Das war im IT-Bereich in einem kleinen Laden in Zweibrücken. Da war ich zwei Tage dort und am dritten bin ich nicht mehr hin, weil ich nichts machen durfte und es dadurch langweilig war. In den Sommerferien darauf hatte ich dann einen Ferienjob am Neudahner Weiher. Da wollte ich eigentlich nur zwei Wochen etwas Geld verdienen. Aber das war so cool, dass ich es die ganzen Sommerferien gemacht habe. Und dann habe ich im Anschluss meine Bewerbung als Koch geschrieben. Das waren die ersten Erfahrungen, bei denen ich gelernt habe, was es heißt, in der Küche und im Team zu arbeiten.