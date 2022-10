Stephanie Wangler tanzt erfolgreich bei „Elmiras Orient“ in Zweibrücken : Mit Fleiß und Talent erfolgreich auf der Bühne

Mit ihrem Solo-Fantasy-Tanz begeisterte Stephanie Wangler auch schon in der Zweibrücker Festhalle bei der Show von „Elmiras Orient“. Dort wird sie auch am 26. November wieder zu sehen sein. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken/Ruppertsweiler Stephanie Wangler ist ein Naturtalent in Sachen orientalischer Tanz. Aber für ihre Erfolge arbeitet sie auch hart. In „Elmiras Orient“ in Zweibrücken hat sie ihre sportliche Heimat gefunden.

„Schaut genau zu, ich mache es euch vor“, sagt Elena „Elmira“ Loch. Dann tanzt die Lehrerin für orientalischen Tanz von „Elmiras Orient“ in Zweibrücken einer Gruppe von Mädchen die nächsten Schritte aus dem neuen Folkloretanz vor. Aufmerksam beobachten die Grundschülerinnen ihre Fuß-, Kopf- und Arm-Bewegungen. Danach sind sie an der Reihe: Zu der orientalischen Musik bemühen sich alle konzentriert und mit strahlenden Augen, die Schritte und Bewegungen ihrer Lehrerin genau nachzuahmen.

Eine von ihnen ist Stephanie Wangler. Sie ist neun Jahre alt und wohnt in Ruppertsweiler. Vor fünf Jahren hat sie mit dem Bauchtanz, wie der orientalische Tanz auch genannt wird, angefangen. Da war sie erst vier und ging noch nicht zur Schule. Heute ist sie in der vierten Klasse der Grundschule in Thaleischweiler-Fröschen. Sie lernt gerne. Ihre Lieblingsfächer sind Kunst, Sport und Mathematik. Doch am allerliebsten trainiert sie orientalischen Tanz. Denn Stephanie tanzt nicht nur in den beiden Kindertanzgruppen „Sterne des Orients“ und „Perlen des Orients“.

Seit ihrem fünften Lebensjahr tritt das Naturtalent bereits als Solo-Tänzerin auf und steht ganz allein auf der Bühne. In diesem Alter hat sie bereits bei der Weltmeisterschaft auf Anhieb einen Titel gewonnen. „Stephanie ist ein sehr fleißiges Kind, das von selbst viel übt und alles gut und richtig machen will“, lobt Elmira das zierliche Mädchen.

Für diesen Fleiß wird Stephanie belohnt: Sie hat schon bei vielen Meisterschaften im Orientalischen Tanz Pokale gewonnen, sowohl mit der Gruppe als auch allein als Solo-Tänzerin. Doch so erfolgreich, wie in diesem Jahr, war sie noch nie. Sieben Sieger-Pokale hat sie von der Deutschen Meisterschaft im Orientalischen Tanz (TAF) aus Baunatal in Hessen mitgebracht – zwei mit den Gruppen, zwei mit ihrer Freundin Alina (10) und drei als Solistin allein. Insgesamt hatten 42 Tänzerinnen von Elmiras Orient dort teilgenommen und über 40 Pokale ertanzt.

„Stephanie hat sogar in den Sommerferien trainiert“, erzählt ihre Mutter Jana. Morgens habe die Familie immer warten müssen, bis die junge Bauchtänzerin mit ihrem Trainingsprogramm fertig war, bevor sie an den Strand gehen oder etwas anderes unternehmen konnten. Denn Stephanies Bauchtanz ist Familiensache. Nicht nur, dass Mama sie oft fünfmal in der Woche nach Zweibrücken zum Training fährt. „Bei uns läuft immer Musik. Alle tanzen gerne und meine Oma war Musiklehrerin“, berichtet Stephanie. Sie selbst findet orientalische Musik oder Musik in Richtung Rap am schönsten und freut sich auf jeden neuen Tanz. Elmira macht ihr Vorschläge, aus denen sie sich ihre Musik auswählt. Dazu entwirft die Ausbilderin dann die Choreografie. Sie muss zur Musik passen und zu Stephanies Art zu tanzen.

Begonnen hat sie mit klassisch-orientalischem Tanz, bei dem sich weiche, schwingende Bewegungen mit akzentuierten Bewegungen abwechseln. Bei der TAF hat sie Solo außerdem einen Folkloretanz und einen modernen Fantasy-Tanz gezeigt. Die passenden Kleider dazu entwirft und näht ihre Oma in Absprache mit Elmira. Aber nicht allein. Bei dem schwarzen Kleid mit den in allen Regenbogenfarben schillernden Pailletten hat sogar Stephanies Bruder Niklas (17) mitgeholfen.

Die Geschwister lieben sich sehr. Stephanie begleitet den Fußballer oft zu seinen Spielen oder er sie zu ihren Auftritten. Viel Lampenfieber hat sie selbst bei einer Meisterschaft nicht mehr. Sie lächelt: „Ich bin daran gewöhnt.“ Wie viele Pokale sie schon in ihrem Zimmer stehen hat, kann sie nicht sagen. Nur so viel: „Zwei Regale sind voll. Jetzt brauche ich ein neues.“ Doch trotz aller Erfolge träumt die künftige Gymnasiastin nicht von einer Karriere als Bauchtänzerin. Viel lieber will sie kranken Kindern helfen und Kinderärztin werden. Das übt sie bereits beim Puppenspielen mit ihren Freundinnen, für die sie sich regelmäßig Zeit nimmt.

Stolz zeigt die neunjährige Tänzerin zwei ihrer zahlreichen Sieger-Pokale. Die Vitrine im Hintergrund gehört allerdings zum Zweibrücker Tanzstudio „Elmiras Orient“, wo Stephanie Wangler trainiert. Foto: Cordula von Waldow