Für Logistikzentrum zwischen Contwig und Zweibrücken : Das Amazon-Grundstück ist schon terrassiert

Zweibrücken/Contwig Erstmals werden die riesigen Dimensionen des auf dem früheren Steitzhof-Geländes geplanten Logistikzentrums sichtbar – und eine beeindruckende Zahl genannt.

Alles im grünen Bereich: Noch im vergangenen Herbst hatte sattes Grün das Steitzhof-Gelände geprägt. Jetzt ist dort von Natur nichts mehr zu sehen. Aber umgangssprachlich ist offensichtlich „alles im grünen Bereich“: Denn die Grundlage für die Amazon-Ansiedlung wirkt so gut wie fertig – das Baugrundstück ist aufwendig terrassiert worden.

Die Öffentlichkeit allerdings bekommt davon wenig mit – denn die Zufahrt, die Kreisstraße 84, ist wegen der Bauarbeiten voll gesperrt. Der Merkur-Reporter allerdings war am Mittwoch vor Ort. Und neben dem riesigen, nun erdbraunen Baugelände (zwischen Contwig, Walshausen und Flugplatz Zweibrücken gelegen) zwei weitere Neuigkeiten fotografiert: Auf dem Baustellenschild zeigt der Bauherr, der internationale Immobilien-Entwickler Scannell Properties, erstmals öffentlich eine Visualisierung, wie das Logistikzentrum aussehen soll. Und verrät zudem dessen Größe: 51 000 Quadratmeter. Zum Vergleich: Das ist etwa so groß wie gut sieben Fußballfelder (Uefa/Fifa-Mittelwert). Und fast zweieinhalb Mal so groß wie die reine Nettoverkaufsfläche im Zweibrücken Fashion Outlet (21 000 Quadratmeter).