Verdopplung seit Ende Mai : Starker Anstieg der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Starker Anstieg der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Koblenz/Zweibrücken Zweibrücken liegt derzeit im Bundesschnitt. Die Nachbarstadt Pirmasens hat die niedrigste Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz.

Die Zahl der amtlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist seit Anfang Juni stark gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag 325,6 Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine Woche zuvor waren es 251,5. Seit dem jüngsten Tiefststand am 30. Mai mit 174,4 hat sich die Inzidenz somit nahezu verdoppelt.