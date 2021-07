Neben Konzerten am Samstag auch Kinder-Programm auf Zweibrücker Herzogplatz : „ZW on Air“ startet diesen Freitag

Info

Heute, Freitag, beginnt in Zweibrücken auf dem Herzogplatz die Veranstaltungsreihe „ZW on Air“. Den Auftakt macht die Funk-, Soul-,

Pop-, Rockband Groovin‘ Monkeys – sechs Musiker aus Saarland und Rheinland-Pfalz, die bereits in zahlreichen Formationen ihre musikalische Klasse bewiesen haben. Die Band wurde 2007 gegründet und ist ihrem stilistischen Programmmix aus Soul, Funk und Disco, gewürzt mit Rock und Pop und garniert mit aktuellen Chart-Krachern stets treu geblieben. Es wird alles live gespielt – keine Konserven! „What you see ist what you hear!“, so das Motto. „Die „Groovin‘ Monkeys“ verwandeln jede Veranstaltung in eine rauschende Party“, so die Stadt.

Am Samstag, 3.Juli ist die Gruppe Purple Haze zu Gast mit einem Classic Rock Programm. Im Vorprogramm spielt die Creed Tribute Band Overcome. Start ist ebenfalls um 19 Uhr.

Am Sonntag, 4. Juli, spielen dann ab 18 Uhr die Zweibrücker Lokalmatadoren Hubbert House Band.

Doch auch Karten an der Abendkasse erhältlich: Wie das Kultur- und Verkehrsamt am Donnerstag mitteilte, gibt es noch Eintrittskarten für alle Konzerte des Wochenendes an der Abendkasse – auch im Einzelkartenverkauf. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Das Musikprogramm beginnt um 19 Uhr.