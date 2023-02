Zweibrücken : Vorne Ruhe, hinten Wendemanöver

Viele Fahrzeuglenker hatten von der Sperrung in Rimschweiler nichts mitbekommen und mussten am Montag mühsam beim Abzweig zur Birkhausen wenden. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken In Rimschweiler sind die Arbeiten für den Fahrbahnteiler gestartet – Die Sperrung hat manchen Fahrer überrascht.

Seit Montagmorgen ist die Ortsdurchfahrt von Rimschweiler dicht. Mitarbeiter des Straßenbauunternehmens Peter Gross haben mit dem Einrichten der Baustelle auch die seit Wochen angekündigte Vollsperrung der B 423 am Ortseingang des Stadtteils aus Richtung Zweibrücken vollzogen.

Bis voraussichtlich 5. Mai soll die Vollsperrung gelten. Das wären 60 Arbeitstage. Adrian Fabis macht im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur allerdings vorsorglich darauf aufmerksam, dass in diese Zeitspanne keine „Schlechtwettertage“ eingerechnet sind. „Wir haben noch Winter und niemand weiß, ob es nicht noch einmal Frost oder gar Schnee oder eine längere Regenphase gibt.“

Viele Pendler aus Rimschweiler mussten bereits am Montag die offizielle Umleitung nach Zweibrücken wählen. Pendler, Schüler, überhaupt alle, die von Rimschweiler aus in die Stadt wollen, müssen zunächst über Althornbach nach Hornbach fahren und über die L 700 in Richtung Zweibrücken.