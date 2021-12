Hochschul-Campus Zweibrücken : Star Trek ein lebendiges Denkmal gesetzt

Markus Groß und Hubert Zitt (von links) übertrugen die Weihnachtsvorlesung live ins Internet. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken Hubert Zitt und Markus Groß präsentierten bei der Weihnachtsvorlesung im Audimax am Hochschul-Campus Zweibrücken diesmal eine Rückschau auf vergangene Events – mit alten Freunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch dieses Jahr blieben die Ränge im Audimax am Hochschul-Campus Zweibrücken leer, als Huberrt Zitt und Markus Groß die traditionelle Star Trek Vorlesung hielten. Stattdessen wurde das beliebte Event, wie letztes Jahr auch schon, live im Internet übertragen.

Mit den Worten: „Ich freue mich, dass wir das heute durchziehen können“, eröffnete Hubert Zitt den Abend. Gemeinsam mit Markus Groß saß er bei weihnachtlichem Gebäck und Stollen auf der Bühne und blickte auf Rekorde und Jubiläen zurück. 2021 jährt sich die Star Trek Vorlesung zum 25. Mal, insgesamt hat Hubert Zitt 400 Vorträge zu diesem Thema gehalten.

Eigentlich dachten Zitt und Groß, dass ihnen schon nach einigen Jahren die Themen ausgehen würden – doch weit gefehlt. Es gab Vorträge übers Beamen, über Antriebssysteme, Einsteins Theorien, Fehler bei Star Trek, die Mondlandung, Zeitreisen und vieles mehr.

Im Star Trek Universum und bei den Fans der Serie ist Zitt gut bekannt. Im zeitgleich laufenden Chat tauschten die Enthusiasten sich aus und brachten ihre Begeisterung für das Thema zum Ausdruck. Man kann den Eindruck bekommen, Hubert Zitt könnte auch ein intergalaktisches Telefonbuch vorlesen und die Zuhörer würden ihm an den Lippen hängen. Das liegt zum einen an der herzlichen und zugewandten Art, mit der er seine Vorträge bestreitet und zum anderen natürlich an seinem umfangreichen Fachwissen.

Im Vordergrund des Abends stand aber statt wissenschaftlicher Themen dieses Mal die Rückschau auf vergangene Events und auf alte Freunde, die schon lange den Star Trek Kosmos aufmischen. Lieven Litaer ist so jemand. Der Klingonisch-Lehrer aus Saarbrücken hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Er trat bei Stefan Raab und Günther Jauch auf, daneben gründete er in Deutschland einen mehrtägigen Wochenend-Sprachkurs namens qepHom, der seit 2002 jährlich stattfindet. Seit 2008 ist er jedes Jahr bei der Star Trek Weihnachtsvorlesung in Zweibrücken dabei.

Bettina Wurche war 2003 das erste Mal in Zweibrücken. Auch sie war live zu Gast im Audimax und erzählte von ihren Erlebnissen im Star Trek Universum. Benjamin Stöwe war per Video zugeschaltet. Er betreibt mit Raumschiff Eberswalde auf 17 Quadratmetern das wahrscheinlich kleinste Star Trek Museum und den gleichnamigen Youtube Kanal, wo es natürlich ebenfalls um die Kultserie geht. Stöwe gab einen kurzen Ausblick auf Serien aus dem Star Trek Universum, die demnächst anlaufen. Die vierte Staffel von „Star Trek Discovery“ läuft gerade bei uns, eine fünfte ist geplant. Die zweite Staffel von „Picard“ startet in Kürze, ebenso „Strange New Worlds“. Staffel drei von „Lower Decks“ ist in Produktion, Staffel eins von „Prodigy“ läuft bald in Deutschland an und schließlich können sich die Fans auf den nächsten Kinofilm freuen, den vierzehnten aus der Reihe.

Die Faszination der Menschen für Zukunftsgeschichten erklärte sich Markus Groß so: „Bei der Science Fiction werden Grundfragen der Menschheit gestellt, ohne sie wirklich beantworten zu können. Es fallen einem ständig neue Fragen ein.“