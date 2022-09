Angriffe am helllichten Tag in Zweibrücken : Mysteriöse Serie: Diesmal Sparkasse mit Stahlkugel beschossen

In der Amerikastraße 1 auf dem Zweibrücker Hochschulgelände ist durch die Arkaden der jetzt beschossene Geldautomaten-Raum der Sparkasse zu erreichen (Archivbild). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nach zwei Linienbussen, einem Laster, einem Auto und einer Wohnung ist jetzt ein Geldautomaten-Raum in Zweibrücken attackiert worden. Die Polizei steht vor einem Rätsel, wer der oder die Schützen sind – und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Nachdem im September in Zweibrücken bereits fünf Sachbeschädigungen durch Beschuss mit Stahlkugeln am helllichten Tag der Polizei angezeigt wurden, ist es am Freitagmittag zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr zu einem erneuten Fall gekommen. Ein unbekannter Täter beschoss, vermutlich mit einer Zwille, die Eingangstür zum Geldautomaten-Raum der Sparkasse Südwestpfalz in der Amerikastraße auf dem Zweibrücker Kreuzberg. „Ein entsprechendes Projektil konnte vor Ort sichergestellt werden“, teilte die Polizei am Wochenende mit. Es entstand etwa 2500 Euro Sachschaden an der Glaseinfassung der Tür.

Zuvor hatte die Polizei über folgende weitere Fälle berichtet:

Ebenfalls auf dem Kreuzberg wurden am Donnerstag, 8. September zwei Linienbusse mit Stahlkugeln beschädigt. Während sie gegen 7 Uhr und 15.30 Uhr auf der Landstuhler Straße Richtung Innenstadt unterwegs waren, hörten die Fahrer jeweils etwa in Höhe der Delawarestraße ein ungewöhnliches Geräusch, ohne dem zunächst größere Bedeutung beizumessen. Auch die Passagiere meldeten sich nicht. Erst auf dem Betriebsgelände wurden dann an beiden Bussen Beschädigungen (insgesamt circa 2500 Euro) an Glasscheiben in der Mitte der Fahrerseite festgestellt .

Auf dem Schlossplatz durchschlug am Freitag, 16. September gegen 15.30 Uhr ein Stahlkugel-Geschoss die Windschutzscheibe eines dort abgestellten Lkw mit Kranaufbau. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro.

Am gleichen Tag wurde, nur wenige Meter weiter, ein in der Bleicherstraße parkender silberfarbenen Ford an der Beifahrertür offenkundig ebenfalls mit einer Stahlkugel eingebeult. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1500 Euro.

Am Mittwoch, 21. Februar, wurde gegen 21 Uhr auf dem Kreuzberg eine Wohnungsscheibe in der Virginiastraße per Stahlkugel zertrümmert. Die Bewohnerin war zuhause, blieb aber unverletzt. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden.