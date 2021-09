Große Rückgänge bei Nutzung von Strom, Gas und Parkhäusern in Zweibrücken : Corona-Krise kostet Stadtwerke sehr viel Geld

Große Rückgänge bei Nutzung von Strom, Gas und Parkhäusern in Zweibrücken

Zweibrücken Das Jahresergebnis im ersten Pandemie-Jahr 2020 hat sich gegenüber 2019 halbiert. 2021 wird wohl noch etwas schlechter. Wesentliche Ursache sind die Lockdowns.

Die Corona-Pandemie hat die Zweibrücker Stadtwerke zwar nicht in eine Krise gestürzt – aber zu massiven Erlös-Rückgängen geführt. Das ist dem Jahresabschluss 2020 zu entnehmen, den der Hauptausschuss am Mittwochabend dem Stadtrat einstimmig und diskussionslos zur Billigung empfohlen hat.

Das Jahresergebnis (vor Steuern) der Stadtwerke Zweibrücken GmbH hat sich 2020 gegenüber dem Vorjahr von 3,6 auf 1,8 Millionen Euro halbiert. Denn in allen wesentlichen Geschäftsfeldern spürt die Stadt-Tochter stark die Folgen der (Teil-)Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie. 1,2 Millionen Euro betrug die Ergebnis-Minderung im Bereich Strom-Gas-Wasser, der Bäder-Verlust erhöhte sich um 0,6 Millionen Euro.

Deutschlandweit gab es 2020 „einen spürbaren Rückgang“ beim Erdgas- und vor allem Strom-Verbrauch, schreiben die Stadtwerke in ihrem Lagebericht. Zwar sei in privaten Haushalten „ein „leichter Verbrauchsanstieg“ zu verzeichnen gewesen – was aber durch „einen spürbaren Rückgang“ im Bereich „Handel, Gewerbe und Dienstleistungen“ mehr als konterkariert wurde.