Stadttaubenhilfe Zweibrücken Taubenhaus sorgt für mehr Tierschutz

Die Idee, etwas für die Tauben in Zweibrücken zu tun kam der Vorsitzenden Angelika Lapp während des Lockdowns in der Corona-Zeit: „Ich habe mir gedacht, die finden nix mehr zu essen. Mit ein paar Leuten haben wir uns an die Stadt gewandt.“ Dort fand das Anliegen, etwas für die Tauben zu tun, Gehör. Die Stadt hatte gerade zuvor ein Fütterungsverbot beschlossen und man war nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Tauben artgerecht zu betreuen. Im Turm der Alexanderskirche richtete die Gewobau einen Taubenschlag ein. Spender kamen für Ausrüstung und Futter auf. „Wir haben uns auf die Suche nach Locktauben gemacht, die wir dort oben ansiedeln können“, sagt Angelika Lapp, „es war ganz leicht, Tauben zu fangen, denn sie waren vom Hunger geschwächt und ließen sich gut einsammeln.“ 50 Vögel setzte der Verein in den neu errichteten Taubenschlag und die zogen nach und nach mehr Artgenossen an.