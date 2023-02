Kritik im Stadtrat an Informationspolitik der Stadt : „Wohnen am Kirchberg“ wird teurer

„Wohnen am Kirchberg“ wird teurer

Kritik im Stadtrat an Informationspolitik der Stadt

50 bis 55 Einfamilienhäuser sind auf diesem Gelände (Archivbild) oberhalb von Ixheim an der Kirchbergstraße geplant. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken In der Stadtratssitzung gab es für das sehr stark nachgefragte Neubaugebiet eine schlechte Nachricht. Nicht nur für die Stadt, sondern wohl auch für die künftig Bauenden. Nicht nur dazu wurden kritische Fragen gestellt.

Bei der Planung des seit vielen Jahren größten Wohnhäuser-Neubaugebiets in Zweibrücken gibt es neue Schwierigkeiten. Das wurde in der Februar-Sitzung des Zweibrücker Stadtrats deutlich.

Grund für diese Mehrkosten von rund 20 650 Euro: Nach der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen im Frühsommer 2022 seien kritische Stellungnahmen gegen die von der Stadt geplanten Entwürfe von Bebauungsplan und Flächennutzungsplan eingegangen. „Die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen hat ergeben, dass für ein rechtssicheres Verfahren eine erneute Offenlage durchgeführt werden muss“, heißt es in der von Oberbürgermeister und Baudezernent Marold Wosnitza (SPD) unterzeichneten Beschlussvorlage.

Konkrete Antworten erhielt Benoit nicht. Bauamtsleiter Christian Michels antwortete nur generell, ohne auf inhaltliche Details einzugehen, „durch entsprechende Widerspruchsverfahren“ gebe es Änderungsbedarf. „Meines Wissens war der Bauausschuss beziehungsweise Stadtrat aber immer eingebunden.“ Klar sei: Die zweite Offenlage der Planungsunterlagen stehe auf der Tagesordnung des nächsten Bauausschusses am 28. Februar.

Thorsten Gries (SPD) zeigte sich ungeduldig: „Seit 2019 sind wir dran am Arbeiten an diesem Neubaugebiet. Wie ist der Zeitplan für die Umsetzung?“ Stadtplanerin Barbara Kirsch-Hanisch antwortete: „Ab Sommer beginnt das Umlegungsverfahren, das dauert seine Zeit.“ Man sei hierfür schon im Kontakt mit dem Katasteramt. Das Umlegungsverfahren (zur Neuordnung der Grundstücke) könne parallel mit dem laufenden Bebauungsplanverfahren stattfinden.

Bereits im November 2020 berichtete der Pfälzische Merkur: Ein von kritischen Nachbarn beauftragter Verwaltungsrechtler hatte Einspruch gegen das Neubaugebiet eingelegt und elf Argumente aufgeführt, warum der Bebauungsplan-Entwurf so rechtswidrig sei, dass er zum Scheitern verurteilt sei (so sei der Bedarf, Grünflächen am Stadtrand zu bebauen statt innerorts, nicht nachgewiesen worden, außerdem gefährde die Bebauung die Kaltluftzufuhr Ixheims). Zudem hatten Bürger über 1000 Unterschriften gegen das Neubaugebiet gesammelt.