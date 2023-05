Zweibrücker Stadtrat Aufträge für Feuerwehr-Aufrüstung waren teils unvollständig

Zudem gab es ein paar Anfragen. Patrick Lang) berichtete, eine Familie, am im Dezember 2021 eröffneten Bahnhaltepunkt Rosengarten wohne, habe von der Deutschen Bahn AG einen Sichtschutz zugesagt bekommen – damit Bahnreisende nicht unmittelbar in ihr Privatgrundstück schauen können. Trotz schriftlicher Zusage habe die Bahn „bis heute trotz mehrfacher Bemühungen der Familie nicht umgesetzt“. Die Stadtverwaltung habe auf einen Kontaktaufnahme-Versuche nicht reagiert. Der Sichtschutz sei zwar Sache der Bahn, so Lang. Er fragte aber, ob die Stadt vermittelnd helfen könne. Ebenso bei der nach Ansicht Langs unnötigen und Nachbarn störenden Beleuchtung des Bahnsteigs auch zwischen 22 und 5 Uhr, wenn keine Züge fahren.