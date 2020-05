VRN-App erhitzt Gemüter, Schneider schenkt Stadt Wasserhähne : Saubere Luft sorgt für dicke Luft im Rat

Die Stadt Zweibrücken soll sich mit knapp 21 000 Euro an einer App des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar beteiligen. Das sorgte für etliche kritische Anmerkungen im Stadtrat – und für einen Streit zwischen CDU und SPD. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Zweibrücken CDU und SPD streiten sich beim Thema VRN-App. Schneider schenkt OB zwei Wasserhähne – dessen Freude ist überschaubar.

Wenn saubere Luft für dicke Luft sorgt, wenn CDU und SPD aufeinander losgehen wie zwei Auer­hähne in der Brunftzeit, wenn der Oberbürgermeister ein Geschenk bekommt und das mit süß-saurer Miene zur Kenntnis nimmt – dann ist Stadtrat.

So war denn auch bei der jüngsten Sitzung des Gremiums (coronabedingt in der Westpfalzhalle) der Unterhaltungswert für die rund 15 Zuschauer auf der Tribüne nicht unerheblich.

Dicke Luft war eigentlich das, was Stadträte und Publikum an diesem Abend am wenigsten gebrauchen konnten. Hatten doch viele, obwohl in gebührendem Abstand nebeneinander sitzend, auf den Mundschutz nicht verzichten wollen. Und unter dem atmet es sich schwer.

Da kam der Tagesordnungspunkt Nummer sechs – der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit seinem Projekt „Saubere Luft“ – eigentlich wie gerufen.

Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) führte in den Tagesordnungspunkt ein. Sie erläuterte, dass der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit dem Projekt sein Angebot hinsichtlich der Stickstoffdioxid-Belastung verbessern möchte.

Der Fokus liegt dabei im digitalen Bereich. Den Kunden soll eine App (Anwendungsprogramm für Mobiltelefone) an die Hand gegeben werden, mittels dem gesehen werden kann, wann ein Bus eintrifft, ob er sich verspätet oder, wo Leihfahrräder in der jeweiligen Kommune stehen und genutzt werden können.

Klingt gut. Weniger gut klang alledings für viele im Rat, dass der VRN die Stadt Zweibrücken als Mitglied im Verkehrsverbund dafür zur Kasse bitten will. Die Rosenstadt soll in den nächsten drei Jahren insgesamt 20 882 Euro zur „Sauberen Luft“ dazuschießen (2020: 11 413 Euro, 2021: 5762 Euro, 2022: 3707 Euro).

Viele kritische Fragen entzündeten sich daraufhin im Rat. Sie ließen sich alle dahingehend zusammenfassen: „Was bringt eine solche App überhaupt?“

Norbert Pohlmann (Grüne) zeigte sich noch moderat und merkte an, er habe das Gefühl, dass bei diesem Projekt die „Software“ die ersten Schritte mache, während die „Hardware“ hinterherhinke, sprich: Es werde eine moderne App entwickelt, während das eigentliche Angebot an Bussen und Bahnen, deren Präsenz und Taktung, zurückblieben.

Dirk Schneider (Bürgernah) griff sprachlich zu weniger filigranen Waffen und geißelte das VRN-Projekt als „Nullnummer“. Vor allem das Thema Leihfahrräder stieß ihm auf. Was bringe es schon einem Zweibrücker, wenn er seiner App entnehmen könne, dass das nächste Leihfahrrad in Kaiserslautern stehe? In Zweibrücken gebe es diese nicht. Das sei alles Nonsens.

Walter Buchholz (AfD) pflichtete bei: „Der VRN soll erst einmal seine Hausaufgaben machen. Wir stimmen nicht zu.“

Auch Ingrid Kaiser (FDP) gab zu bedenken: „Stimmen wir zu, machen wir den zweiten Schritt vor dem ersten.“ Auch sie wollte wissen: Was bringt diese App überhaupt?

Dann schlug die Stunde der beiden großen Parteien. Sie machten sich gegenseitig Schuldvorwürfe. Die jeweiligen Vertreter der beiden Parteien, die als Delegierte bei VRN-Sitzungen (bei denen zuletzt auch die App besprochen wurde) anwesend waren, hätten die Rosenstadt nicht gut repräsentiert beziehungsweise im Anschluss den Stadtrat nicht vernünftig informiert.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Gensch versuchte, die Wogen zu glätten. Er wies daraufhin, dass der Stadtverwaltung als VRN-Mitglied gar nichts anderes übrig bleibe als zuzustimmen. Das sei nun einmal so bei Gemeinschaftsprojekten, Rosinenpickerei gehe nicht, gegenseitige Schuldvorwürfe seien müßig.

Auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) wies daraufhin, dass die Stadt hier nichts stoppen könne. Wenn sie nein sage, komme die App dennoch – und Zweibrücken müsse auch die genannten Beiträge zahlen. Die Zustimmung des Gremiums sei in diesem Punkt obligatorisch.

Bei drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen stimmte der Rat dann schließlich zu.

Dirk Schneider richtete im Anschluss das Wort an die Verwaltung. Er wies daraufhin, dass in den städtischen Schulen die Toilettenanlagen veraltet seien. Dort müssten die Schüler Kalt- und Warmwassergriffe drehen, um sich die Hände zu waschen. In Zeiten von Corona sei das unhygienisch. Sogenannte Einhebel-Mischer seien wesentlich praktischer und hälfen bei der Virenbekämpfung. Zur Veranschaulichung zauberte der Bürgernah-Politiker aus einem mitgebrachten Sack zwei solche Hähne.

Aber die wollte er dem Oberbürgermeister nicht einfach so überreichen. Schneider hatte die Einhebel-Mischer an einem früheren Wahlkampfplakt Wosnitzas (Aufdruck: „Handeln“) befestigt. Wasserhähne plus Wahlkampfplakat im Schlepptau schritt er auf den OB, dessen Miene einen süß-säuerlichen Ausdruck annahm, zu.

„Es ist ein Geschenk“ sagte Schneider. Und meinte damit wohl nicht das Wahlkampfplakat, sondern vielmehr die beiden Wasserhähne. „Die Fraktion Bürgernah hat sie aus eigener Tasche bezahlt“, merkte Schneider an.