Auftragsvergaben im Zweibrücker Stadtrat Stadt lässt Bürger bei ZOB-Neugestaltung mitreden

Experten aus Aachen sollen die Neugestaltung des ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) in der Zweibrücker Hauptstraße vorbereiten. Den Auftrag hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für brutto knapp 89 000 Euro an das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen vergeben.