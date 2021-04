Zweibrücker Ratssitzung am 14.4. live auf Youtube : Nur fünf Stadträte stimmen gegen digitale Sitzung

Zweibrücker Ratssitzung am 14.4. live auf Youtube

Zweibrücken Interessierte Bürger können die Stadtrats-Debatte auf Youtube verfolgen – aber nur live am Mittwoch. Mehrere spannende Themen auf der Tagesordnung.

Der Stadtrat tagt am Mittwoch, 14. April, erneut digital. Eine klare Mehrheit der Ratsmitglieder stimmte dafür, zum dritten Mal die Zweibrücker Stadtratssitzung in digitaler Form abzuhalten. „Die letzten Sitzungen haben gezeigt, dass wir in der Lage ist auch digitale Sitzungen erfolgreich durchzuführen“, erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD).