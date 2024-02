FWG bildet nun Quartett und ist stärker in Ausschüssen vertreten Paukenschlag im Stadtrat: Schüler wechselt zur FWG — FDP verliert Status als Fraktion

FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler bestätigte am Abend den Wechsel Schülers. „Ich weiß nicht, wer das jetzt weitererzählt hat – aber das ist ja beim besten Willen auch nichts Schlimmes“, reagierte er überrascht auf die Merkur-Anfrage. Um dann zu unterstreichen, dass diese Entwicklung für die FWG sehr positiv sei. Mit dem erfahrenen, bestens in der Lokalpolitik bekannten Schüler bilde die FWG nun ein Quartett. „Der Wechsel ist seit Mittwoch sozusagen in Kraft. Wir sind jetzt vier Mitglieder.“ Neben Dettweiler, der die Fraktion anführt, sind dies sein Stellvertreter Udo Brünisholz, Aaron Holaus und Ulrich Schüler.