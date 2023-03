Bald Wohnungen auf langjährigem Schandfleck : Grünes Licht trotz Kritik an Grün-Pflicht für Hirtengarten

Zweibrücken Der Stadtrat hat das Bebauungsplanverfahren für Neubaugebiet mitten in Rimschweiler erfolgreich abgeschlossen. Nicht nur Wohnungen sind erlaubt.

Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren in Zweibrücken vergeblich nach Bauplätzen gesucht. Insbesondere Flächen in städtischem Eigentum sind Mangelware. Umso erfreulicher dürfte für potenzielle Häuslebauerinnen und -bauer sein, dass nun ein Neubaugebiet planungsrechtlich in trockenen Tüchern ist: Der Stadtrat hat am Mittwochabend einstimmig (bei zwei Enthaltungen aus der FWG) den Bebauungsplan „Im Hirtengarten als Satzung beschlossen, das heißt das Planverfahren ist damit erfolgreich beendet.