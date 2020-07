Nach dem Tod von Andreas Hüther : Oberauerbach: Ortsvorsteher-Wahl am 13. September

Zweibrücken Sollte es mehr als zwei Kandidaten geben und niemand mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, folgt am Sonntag darauf eine Stichwahl.

Wer Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher von Oberauerbach wird, entscheiden die Bürger am 13. September. Diesen Wahltermin hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig festgelegt. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, findet diese am 20. September statt. Bewerbungen sind bis 27. Juli möglich. Parteiunabhängige Kandidaten brauchen mindestens 30 Unterstützer-Unterschriften. Ortsvorsteher Andreas Hüther (CDU) starb am 18. Juni (wir berichteten).