Zweite Klage von Anwohnern steht unmittelbar bevor : Stadtrat einstimmig für Zweibrücker Ex-Parkbrauerei-Bebauungsplan – aber neue Klage

Diese Visualisierung der Pläne von Manfred Schenk für das ehemalige Zweibrücker Parkbraurei-Gelände mit Hotel (unten an Hofenfelsstraße), Pflegeeinrichtungen und -wohnungen (Mitte) und Mehrfamilienhäusern (oben am Hang) aus dem Jahr 2019 ist laut Investor weiter aktuell. Foto: Schenk AI

Zweibrücken Einhellig gibt der Rat grünes Licht. Dennoch bleibt OB Wosnitza vorsichtig. Mit gutem Grund. Eine zweite Klage der Anwohner steht unmittelbar bevor. Derzweil sind sowohl Investor als auch Anwohner bereit zu einem Mediationverfahren, das Ingrid Kaiser (FDP) vorschlägt.

„Vielen Dank, wir sind einen großen Schritt weiter mit dem Prozess.“ Mit diesen Worten kommentierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) nach der Abstimmung das einstimmige (!) Stadtrats-Votum für die Bebauungsplan-Satzung „Quartier Altes Brauereigelände“.

Der Satzungsbeschluss nur „ein großer Schritt“? Normalerweise gilt sowas bei Bebauungsplänen als die entscheidende Hürde, nach der bald die Bagger rollen. Doch nachdem ein Gerichts-Prozess den ersten Bebauungsplan für das frühere Zweibrücker Parkbrauerei-Gelände gekippt hatte, ist der OB offenbar vorsichtig geworden.

Einen neuen Prozess befürchtet auch FDP-Fraktionschefin Ingrid Kaiser. Sie verwies in der Ratssitzung darauf, dass auch in dem neuen Bebauungsplan-Verfahren alle Vorschläge und Einwände von Nachbarn und Bürgern im Wesentlichen zurückgewiesen wurden. Nur in einem Punkt wurde auf Bedenken zumindest ein Stück weit reagiert: Nachbarn befürchten, dass zu viel Lärm auf ihren Grundstücken ankommt, wenn das Gelände wie von Investor Manfred Schenk geplant mit Hotel, Pflegeeinrichtungen und Mehrfamilienhäusern bebaut ist. Das weisen Stadtverwaltung und Stadtrat zwar unter Verweis auf das Schallschutzgutachten, das Belästigungen oberhalb der erlaubten „Immissionsrichtwerte“ klar ausschließt, zwar ebenfalls einstimmig zurück – allerdings wird aus dem Bebauungsplan ein Passus gestrichen, der dem Investor erlaubt hätte, den Lärmschutz in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden auch anders als im Bebauungsplan vorgesehen zu gewährleisten, wenn dadurch die Richtwerte ebenfalls eingehalten würden (zum Beispiel ohne Lärmschutzwand).

Weil das nur ein Randaspekt der Nachbar-Bedenken ist, ist Kaiser überzeugt: „Es werden Klagen und Gegengutachten kommen.“ Kaiser sagte: „So kann das nicht weitergehen. Es gibt keine Bewegung, weder bei den Nachbarn noch bei Schenk.“ Kaiser regte deshalb „ein Mediationsverfahren“ an. Mediation ist ein Fachbegriff dafür, Streitende unter Regie eines neutralen Vermittlers an einen Tisch zu bringen, um zu versuchen zu einem Ergebnis zu kommen, dass die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Kaiser warnte: „Das Gelände ist seit Jahren eine Industriebrache mitten in der Stadt. Ich befürchte, irgendwann platzt die ganze Sache und wir müssen mit dieser schrecklichen Wüste mitten in der Stadt leben.“

Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider widersprach Kaiser: „Ich sehe das völlig anders. Wir sind auf einem guten Weg, es wurde gut geplant, im Bebauungsplanverfahren wurden die Bedenken bedacht und wir haben ja auch etwas entfallen lassen. Nun ist alles bereit für die Arbeiter, die da kommen sollen, und zwar schnell.“

Auch SPD-Bauexperte Thorsten Gries argumentierte, durch das Bebauungsplanverfahren sei schon intensiv vermittelt worden: „Das war ein ausführliches Verfahren mit Bürgerbeteiligung. Sogar zu spät eingereichte Bedenken wurden noch bearbeitet. Viel mehr kann man nicht tun. Wir können froh sein, einen Investor gefunden zu haben, der so viele Arbeitsplätze nach Zweibrücken bringt.“

Vertreter der anderen Fraktionen meldeten sich nicht zu Wort.

Langsam wächst Gras über die Sache: Das Park-Areal am Montagabend. Die Natur erobert sich momentan das Gelände schrittweise zurück. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Der Stadtrat war also einstimmig dafür und der OB eindeutig vorsichtig – und das aus gutem Grund. Denn eine zweite Klage gegen das Bauprojekt steht unmittelbar bevor. Das machte der Zweibrücker Marcus Dury, ein Anwohner oberhalb des ehemaligen Park-Areals, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung deutlich. Dury ist selbst Rechtsanwalt und hat erhebliche Bedenken gegen das von Investor Manfred Schenk geplante Park-Projekt. Wie berichtet, war er bereits im Januar 2021 mit einer ersten Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz damit erfolgreich; der damalige Bebauungsplan wurde als unzulässig eingestuft.

Dury sagte am Montag dem Merkur, er werde erneut alle ihm und den anderen Anwohnern zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausnutzen: „Die zweite Klage steht bevor. Entweder diese Woche oder spätestens nächste Woche werden wir diese einreichen.“

Dury sagte, die Anwohner würden durch einen Baurechtsexperten aus Neustadt an der Weinstraße vertreten. Sie seien überzeugt davon, auch mit einer neuerlichen Klage wieder Recht zu bekommen. Die Anwohner hätten „Sorge, von Wohntürmen regelrecht umbaut“ zu werden – die Dimensionen seien einfach nicht stimmig. Dazu kommen erhebliche Bedenken vor künftiger Lärmbelastungen durch geplante Wohnungen im oberen Bereich des Park-Areals; Dury sagte, die Anwohner fürchteten mehrere hundert zusätzliche Fahrbewegungen täglich den Berg hoch und runter, die Beschwichtigungen von Stadt und Investor hinsichtlich Schallwerten sehe man skeptisch.

Skeptisch sieht Dury das ganze Verhalten des Pirmasenser Investors Manfred Schenk. Erstmals habe man im Februar 2019 mit ihm gesprochen und die Sorgen geäußert. Schenk habe sich nie wirklich darauf eingelassen. Auch bei einem späteren Treffen in der Fasanerie in größerem Rahmen. Wiederholt sei Schenk unnahbar, ja, sogar „arrogant“ aufgetreten und habe Bedenken weggewischt.

Dury warnt den Investor: „Wir Anwohner haben als Risiko nur die Prozesskosten – Herr Schenk läuft Gefahr, weiterhin viel Geld zu verlieren.“ Seit dem erstmaligen Erfolg vor Gericht im Januar 2021 ruhen bereits die Arbeiten. Mittlerweile also schon fast eineinhalb Jahre. Dury schätzt, dass Schenk dadurch bereits jetzt Millionen verloren hat.

Enttäuscht seien die Anwohner übrigens auch von der Stadtverwaltung, namentlich von Oberbürgermeister Wosnitza. „Er hätte sich in diesen ganzen Streit viel aktiver einbringen und vermitteln können“, kritisiert Dury. Lob findet er hingegen für die vorgeschlagene Mediation von Ingrid Kaiser (FDP). „Wir würden uns dem nicht verschließen. Auch, wenn ich die Chance, dass wir uns hier einigen können, als eher gering einschätze.“ Zumal ihm als gebürtigem Zweibrücker „nicht daran gelegen ist, einfach nur stur zu verhindern. Wir wollen aber eine Lösung, die allen gerecht wird.“

Auch Investor Schenk wäre für einen Schlichtungsversuch offen, wie er am Montag auf Anfrage sagte. „Ich bin einer Mediation gegenüber nicht abgeneigt“, sagte er. Es sei „immer gut, sinnvolle Gespräche zu führen“. Den Vorwurf Durys, er habe den Anwohnern nicht zugehört, sie gar von oben herab behandelt, weist Schenk zurück. „Ich habe mittlerweile mehrfach das Gespräch mit den Anwohnern gesucht – aber es war nie eine Annäherung möglich.“

Zum Zeitplan sagte er, der vom Rat abgesegnete Bebauungsplan müsse nun noch in Kraft treten, dann gehe es darum, „die ganzen Einzelgenehmigungen vorzunehmen“. Schenk macht deutlich, dass er diesmal alles juristisch für standsicher hält. Natürlich sei es das Recht der Anwohner, erneut zu klagen, er gehe davon aus, diesmal zu obsiegen.