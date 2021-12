Bebauungsplan schreibt maximal mögliche Verkaufsfläche fest – aber auch eine Mindest-Fläche : Einwände aus Homburg abgeschmettert

Der Stadtrat will Möbel Martin in Zweibrücken (Archivbild) ein Verkaufsflächen-Wachstum innerhalb des Gebäudes ermöglichen. Foto: Lutz Fröhlich

Homburg/Zweibrücken Zweibrücker Rat und Verwaltung einig: Auswirkungen des geplanten Möbel-Martin-Ausbaus auf die Nachbarstadt werden sehr gut verkraftbar sein.

Deutliche Bedenken hatten dabei die wenigsten Beteiligten geäußert. Am massivsten noch die Kreisstadt Homburg auf saarländischer Seite. Deren Stadtrat hatte im Juli 2020 in einem Beschluss „durch die geplante Vergrößerung des Dargebotes innenstadtrelevanten Sortimentes eine nicht akzeptable Schwächung der Innenstadt Homburgs als zentralem Ort der Bedürfnisbefriedigung des Mittelzentrums durch Kaufkraftabflüsse“ befürchtet. Doch die Zweibrücker Stadtverwaltung sah keinen Änderungsbedarf im Bebauungsplan-Entwurf. Denn die Gesamtverkaufsfläche von Möbel Martin an der Zweibrücker Wilkstraße werde auf 30 000 Quadratmeter begrenzt (bisher 24 000). Davon dürften nur 2900 Quadratmeter für „innenstadtrelevante Sortimente“ genutzt werden. Die Nachbarstadt folgert, auch aus der raumordnungsrechtlichen Prüfung: „Damit kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde und in anderen Gemeinden, hier auch in Homburg, nicht beeinträchtigt wird“.