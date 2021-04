Zweibrücken-Kolumne „Unsere Woche“ : Stadträte bald Youtube-Stars?

Nicht nur für Politik-Interessierte bieten die Online-Sitzungen des Zweibrücker Stadtrats spannende Momente.

Zwei Mal hatte ich jetzt schon das Vergnügen, den Stadtrat per Youtube-Live-Video zu verfolgen. (Der Rat tagt wegen Corona-Pandemie derzeit nur online.) Vergnügen? Ja. Denn da gab es einige kuriose Szenen, die Zweibrücker Politiker sicher zu Youtube-Stars machen würden, wären Mitschnitte nicht unter Strafandrohung verboten. Die besten Aussichten auf eine Youtuber-Karriere hätte sicher Dirk Schneider. Kafkaesk „Die Verwandlung“, wie der im realen Leben doch ganz gut aussehende Schneider sich digital in einen Schurken verwandelt – zumindest wirkt man so, wenn man sich schlecht beleuchtet und schlecht rasiert schräg von unten per grotesk verzerrender Weitwinkelkamera den Zuschauern präsentiert. In der März-Sitzung schienen esoterische Sternenbilder, die hinter Schneider herumflackerten, Erbarmen mit dem Bürgernah-Fraktionschef zu haben – und löschten seinen Kopf irgendwann einfach aus.