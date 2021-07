Schul-Digitalisierung: Zweibrücken findet nicht genug Firmen : Stadt gegen Luftfiltergeräte für Klassenzimmer

Zweibrücken Dagegen erhält der Kita-Neubau an der Festhalle eine Lüftungsanlage. Diese allerdings wird so viel teurer als geplant, dass der Stadtrat sogar einen Verzicht erwog. Die bundesweit riesige Nachfrage behindert zudem massiv die Digitalisierung Zweibrücker Schulen.

Eigentlich wollte die Stadt die Sommerferien nutzen, um in den ersten vier Schulen (die es am nötigsten haben) die Elektroinstallationsarbeiten zu erledigen, um dort unter anderem flächendeckend den modernsten Wifi 6-Standard zu ermöglichen. Doch drei der vier Schulen schauen in die Röhre, statt neue Leitungen zu erhalten: Trotz öffentlicher Ausschreibung gab kein einziges Unternehmen Angebote ab für Berufsbildende Schule, Mannlich-Realschule plus und Grundschule Rimschweiler.