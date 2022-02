Für Erweiterung und Sanierung der katholischen Kindertagesstätte : Stadt Zweibrücken zahlt hohe Zuschüsse für Kita Heilig Kreuz

Zweibrücken Die Stadt Zweibrücken beteiligt sich an den Kosten für die Erweiterung und Sanierung der katholischen Kindertagesstätte Heilig Kreuz.

Dank des Küchenanbaus können die Mahlzeiten in der Kita künftig vor Ort zubereitet werden. „Mit dem Stadtbauamt wurde abgeklärt, dass eine Erweiterung auf der Nordseite der Kita in Richtung Rosengartenstraße mit der Auflage einer ,ansprechenden‘ Gestaltung möglich ist“, schreibt die Stadtverwaltung in der Vorlage, die der Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung einstimmig billigte. Zudem habe das Bauamt „die Kostenstruktur überprüft und die Angemessenheit der Bausumme bestätigt“.