Landwirte haben teils Existenzsorgen Schlacht-Stopp im Schlachthof beschäftigt nun auch die Politik

Kai Ziemerle befürchtet, dass schon klar ist, dass in Zweibrücken nie wieder geschlachtet werde. Die vom Schlachthof-Betreiber (Emil Färber GmbH & Co. KG aus Emmendingen) genannte Personalnot-Gründe halte er für „vorgeschoben“: „Für mich als Erzeuger und Direktvermarkter von Rind und Scheinefleisch ist es wahrscheinlich das Ende. Das Fleisch, das wir vermarkten hat eine gute Qualität, weil die Tiere gut gehalten werden. Weide im Sommer, offener überdachter Laufstall im Winter. Zum Schlachten zwei Kilometer. Ab jetzt 100 Kilometer einfache Strecke. Das Fleisch muss ja auch wieder geholt werden. Das alles will ich mir und meinen Tieren nicht antun.“ Das sei kein Vorwurf an die Firma Färber: „Auflagen und Richtlinien führen dazu, dass alles nicht mehr wirtschaftlich ist.“ Schade sei, dass „Leute, die Qualität von Fleisch aus der Region zu schätzen wissen, in Zukunft damit leben müssen, dass das Angebot an solchem immer weniger wird“.