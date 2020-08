Bundesweite Aktion in Zweibrücken : Kilometer sammeln für Radförderung und Klimaschutz

Bundesweite Aktion in Zweibrücken

Am 30. August startet Stadtradeln auch in Zweibrücken. Foto: Klimabündnis

Zweibrücken Zweibrücken beteiligt sich vom 30. August bis 19. September am Wettbewerb Stadtradeln.

„Wir wollen einfach mehr Leute aufs Fahrrad bringen“, fasst Dagmar Pohlmann von Pro Fahrrad das Ansinnen der Initiative zusammen. Dazu soll auch der bundesweite Wettbewerb „Stadtradeln“ dienen, an dem sich die Stadt Zweibrücken zwischen Sonntag, 30. August, und Samstag, 19. September, beteiligt. In dem Wettbewerb geht es darum, dass die Einwohner einer Stadt in drei Wochen möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurücklegen.