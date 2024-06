Stadtradeln in Zweibrücken Die 250 000 Kilometer gilt es zu knacken

Aufgrund der Meldungen der App-Teilnehmer seien zudem stellenweise Verbesserungen vorgenommen worden. In Ernstweiler auf dem Radweg sind die Gleisschwellen überdeckt worden, an der Daimlerbrücke wurden hohe Absätze abgeflacht, rote Kreuzungsüberquerungen seien angelegt und der Bewuchs an den Radwegen vom Umwelt- und Servicebetreib Zweibrücken entfernt worden. „Die ganz große Baustelle ist aber die Arbeit in den nächsten Jahren“, sagt Wosnitza. Er spricht die Homburger Straße an, in der es „beim besten Willen keine optimale Radführung gibt“. Eine Lösung dafür zu finden werde aber aus finanziellen Gründen noch dauern.