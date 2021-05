Stadt ruft Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen auf : Stadtradeln in Zweibrücken geht in die zweite Runde

Jutta Daniel wirbt mit ihren Töchtern Lena und Anna für die Aktion. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Bald ist es so weit: Am 30. Mai startet die Stadt Zweibrücken wieder auf ihre Stadtradeln-Tour – und nimmt damit zum zweiten Mal an der Kampagne des Klima-Bündnis teil. Das Stadtradeln ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem es darum geht, dass möglichst viele Menschen 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) freut sich bereits darauf: „Das Fahrrad ist gerade für eine Stadt wie Zweibrücken, mit seinen kurzen Wegen und begrenzten Parkmöglichkeiten, mehr als nur eine Alternative zum Auto. Fahrradfahren in Zweibrücken ist schnell, gut für unser Klima und nicht zuletzt gut für uns selbst und unsere Gesundheit“, sagt er.

Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/zweibruecken anmelden und ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer für Zweibrücken zu sammeln. Außerdem können alle Teilnehmer über die Meldeplattform RADar! (radar-online.net) auf gefährliche wie störende Stellen in Zweibrücken hinweisen. Das Tool ermöglicht es den mitmachenden Radelnden, während des Aktionszeitraumes, ihre Kommunalverwaltung online oder über die

Stadtradeln-App auf diese hinzuweisen. Der Wettbewerb endet am 19. Juni. Voriges Jahr wurde

Zweibrücken bei seinem Debüt zum Newcomer des Jahres gekürt.