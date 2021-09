Neue Ausstellung in Zweibrücken : Stadtmuseum zeigt starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte

Zweibrücken Eine neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Zweibrücken stellt ab Samstag, 2. Oktober, schlaglichtartig die Lebensbedingungen und Leistungen von 23 ausgewählten Pfälzer Frauen aus rund 1000 Jahren dar.

Die als Wanderausstellung konzipierte Schau „Aus dem Schatten ins Licht. Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ ist ein Kooperationsprojekt mit dem Stadtmuseum Ludwigshafen und ist in Zweibrücken bis 16. Januar 2022 zu sehen. In Ludwigshafen soll sie dann im kommenden Frühjahr zu erleben sein.

Coronaschutz: Der Besuch im Stadtmuseum ist bei Einhaltung der jeweils aktuellen Hygienereglungen möglich. Derzeit gilt: Die Kontaktdaten werden per App oder in Papierform erfasst. Voraussetzung für das Betreten des Museums ist das Tragen einer medizinischen Maske (FFP2 oder OP) sowie die Desinfektion der Hände am Eingang Uhlandstraße. Der Impfstatus wird kontrolliert. Nicht-Immunisierte haben nur mit aktuellem negativen Coronatest Zutritt.

„Obwohl die Gender-Forschung in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat und die Leistungen von Frauen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Alltag in den Fokus gerückt sind, finden sich nur mühsam belastbare Hinweise auf ,starke’ Frauen in der Geschichte“, heißt es in der von Stadtmuseums-Leiterin Charlotte Glück gemailten Pressemitteilung. „Denn: Je weiter die Zeiten zurückgehen, desto weniger Quellen finden sich. Zu sehr war die Geschichtsschreibung männlich dominiert, zu sehr standen die Frauen im Schatten der Männer, zu sehr lagen ihre Leistungen in wenig öffentlichkeitswirksamen Bereichen: hinter Klostermauern, im Bereich von Haus- und Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe, Kindererziehung und Krankenpflege.“