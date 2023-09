Stadtkapelle Zweibrücken hatte Besuch aus Velbert Musikalischer Besuch in Zweibrücken

Ein absolutes Highlight gab es zum Abschluss des Platzkonzertes, als beide Musikkapellen gemeinsam auftraten – wohlgemerkt ohne gemeinsame vorherige Probe: Unter der Überschrift „God save the Queen“ gaben die rund 80 Musiker unter der abwechselnden Leitung beider Dirigenten mit „I want to break free“, „We will rock you“, „Bohemian Rhapsody“ und „Don‘t stop me now“ noch einmal alles – ein wirklich beeindruckendes Klangerlebnis.