Stadtkapelle Zweibrücken spielt Frühjahrskonzert in der Festhalle Alte Musikstücke im neuen Gewand

Justin Köhler verspricht in der Programm-Auswahl eine Vielzahl an Titeln, die sowohl die Musizierenden als auch das Publikum auf eine kleine Reise mitnehmen. Hauptstück ist die Telemark-Fantasy „Frühling in Norwegen“ des niederländischen Komponisten Cornelius (Kees) Vlak, der darin das Frühlingserwachen im Norden musikalisch beschreibt. Mit „Oregon“ kommen die Zuhörer dann in die Vereinigten Staaten.