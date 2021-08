Wosnitza: „Herzzerreißenden Bilder der Flutkatastrophe“ : Benefizkonzert der Stadtkapelle

Volker Lehner Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Stadt Zweibrücken lädt zusammen mit der Stadtkapelle Zweibrücken zu einem Benefizkonzert für die Hochwasseropfer in der Eifel ein. Das Konzert findet laut Stadtverwaltung am Sonntag, 12. September, um 16 Uhr in der Westpfalzhalle der Stadt Zweibrücken statt. „Wir haben uns entschieden kein spezifisches Eintrittsgeld zu verlangen“ sagt Volker Lehner, der Vorsitzende der Stadtkapelle.

„Jeder Gast bestimmt die Höhe des Eintritts selbst. Alle Einnahmen werden gespendet. Es ist uns sehr wichtig unseren Beitrag in dieser Krise zu leisten“.