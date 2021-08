Stadtkapelle Zweibrücken gab Konzert auf dem Schlossplatz : Gut, besser, Stadtkapelle

Info

Mit „Musik ist cool!“ bietet das Kompetenzzentrum Brass unter Leitung von Björn Weinmann ein Sommer-Musik-Camp für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in seinen Räumlichkeiten in der ehemaligen Hauptschule Nord an. Termin für diesen Instrumenten-Workshop ist die letzte Ferien-Woche von 23. bis 27. August, täglich von 9 bis 18 Uhr. Höhepunkt ist ein gemeinsames Abschluss-Konzert. Kosten: 90 Euro pro Teilnehmer. Anmeldung: Im Sekretariat der Herzog-Christian-Musikschule unter Tel. (0 63 32) 90 43 45 oder per Mail: musikschule@zweibruecken.de.