Stadtkapelle Zweibrücken zu Gast beim Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert Gemeinsames Platzkonzert im Schatten der Alten Kirche

Der Vorsitzende der Stadtkapelle Zweibrücken, Uli Schell, und der Musikzugführer Norbert Albrecht waren sich einig, dass dies nicht das letzte Konzert der beiden Orchester vor der Alten Kirche in Velbert sein sollte. Nach einem gemeinschaftlichen Abend in Velbert fuhr die Stadtkapelle nach dem Besuch des Schloss- und Beschläge Museums wieder zurück aus Nordrhein-Westfalen in die Heimat, die Rosenstadt Zweibrücken.