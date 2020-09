Stadtgrün : Bürger machen die Stadt grüner

Maja und Philip Weber stecken gemeinsam mit Papa Sascha und Mama Tina Blumenzwiebeln. Foto: cvw

Zweibrücken Am Samstag wurde an mehreren Orten in der Stadt konzertiert gebuddelt und gepflanzt.

Es grünt so grün, wenn Zweibrückens Plätze blühen. Damit sich dieser Traum realisiert, griffen am Samstag zahlreiche Helfer und Vereine, gebündelt in der Initiative „ZW-vernetzt“, in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt und Christian Kotremba (Klima-wandel RLP) zu Handschuhen und Spaten.

Die jüngsten „Grünförderer“ kamen aus den Zweibrücker Grundschulen. Eifrig gruben 70 Kinder gemeinsam mit ihren Eltern auf der großen Wiese neben dem Awo-Pflegeheim Löcher und steckten insgesamt 4000 Blumenzwiebeln in die Erde. Die bunten Fähnchenmarkierungen wecken die Vorfreude auf den Blütenteppich im Frühjahr.

Parallel dazu verwandelten helfende Hände unter der fachkundigen Leitung von Marlen Friedo und Kerstin Pick die Schotterfläche in der Münzstraße sowie am Parkplatz in der Karlstraße Richtung Sonnengäßchen in ein Blühparadies. „Das sieht ja schön aus!“ Immer wieder blieben Passanten stehen und lobten das tatkräftige Engagement für die zunehmend wachsende Innenstadtbegrünung.

An der Münzstraße legte die Jugend von „Fridays for Future“ ein Reptilienhabit aus von Stadtplanerin Barbara Kirsch-Hanisch gesammelten Feldsteinen an. Der Nabu half der Heinrich-Kimmle-Stiftung beim Zusammenbauen der großzügigen Insektenhotels. Zuvor hatten Miriam Krumbach und Ulrike Beehr am Grünstand auf dem Alexanderplatz junge Bäume für den bundesweiten Buddeltag verkauft. Von den zehn Sorten waren die zehn Ebereschen und die zehn Maulbeeren auf Anhieb ausverkauft und so manch anderer Baum wandert jetzt in heimische Gärten.

Neben der Bepflanzung in der Münzstraße entehen auch Insektenhotels. Foto: cvw

ZW aktiv"-Initiator Stefan Paul freut sich über den regen Zulauf am Stand von Food-Sharing und 1001 Bäume. Foto: cvw

Kreidebotschaft von Fridays for Future, vertreten von Josephine Wunderberg (links) und Lea Ehrmann. Foto: cvw

Stadtplanerin Barbara Kirsch-Hanisch bepflanzt den ehemaligen Schotterplatz in der Münzstraße. Foto: cvw