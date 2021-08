Serie die Künstler der StadtGalerie.2 : Mit einem Faible für Frauen-Motive

Die Krähen in der Allee haben Pate gestanden zu diesem Bild von Jolina Latet. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Jolina Latet ist mit ihren 15 Jahren die jüngste Teilnehmerin der zweiten Ausstellungsrunde.

Nachdenklich betrachtet Jolina Latet eines ihrer Kunstwerke. „Das mag ich heute gar nicht mehr so gerne“, sagt sie selbstkritisch. Zu sehr hat sie sich weiter entwickelt. Als die schwarzafrikanische Frau vor zwei Sommern entstand, hatte sich die damals 13-jährige Künstlerin neu ausprobiert – inspiriert von der Sommerausstellung bei Mode Franck in der Innenstadt und afrikanischen Werken.

Knallbunte Farben von Gewand und Schmuck kontrastieren mit der ebenholzfarbenen Haut, fein abgesetzt gegen den nachtschwarzen Hintergrund. „Proportionen, Farbgebung ...“, zählt die Deutschamerikanerin auf, was sie heute ändern würde. Doch dieses – von Mutter Christine Latet nach wie vor geliebte Werk – will sie auf keinen Fall mehr ausstellen. Dabei war sie bei seiner Fertigstellung ebenso stolz wie bei allen ihren Bildern, die mit großer Emotionalität aus ihr heraus zu fließen beginnen, sobald die Umrisse von Kopf, Augen und Mund skizziert sind.

Denn Jolina malt und zeichnet hauptsächlich Frauen und zwar aus aller Welt. „Weil sie schön sind“, begründet sie ihre Motivwahl. Realistisch und doch jedes Bild mit irgendeiner Verfremdung, die es aus der Beliebigkeit heraus hebt und so typisch ist für Jolina.

Groß ist die Freude, sich zum ersten Mal nach ihrem Umzug von Kalifornien nach Zweibrücken mit ihrer Kunst auch in der Heimat ihrer deutschen Mutter öffentlich präsentieren zu dürfen. Denn mit gerade einmal 15 Jahren ist Jolina Latet die mit Abstand jüngste der über 70 Künstler, die sich an der StadtGalerie.2 beteiligen.

Begeistert von der Kunstausstellung 2019 im Herzen der Stadt, war sie nach dem Kontakt mit Birgit Neuhardt im vergangenen Jahr enttäuscht, als unter den 2020 in zahlreichen Geschäften ausgestellten Bildern keines von ihr war. Hatte man sie vergessen? Schnell klärte sich der Organisationswechsel und diesmal meldete Christine Latet ihre Tochter heimlich bei City-Managerin Petra Stricker an. Eine gelungene Überraschung für die Gymnasiastin.

Jolina Latet malt von klein auf. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer künstlerischen belgischen Großmutter, deren Aquarelle bereits international zu sehen waren. Vater Jo sei in jungen Jahren ein begnadeter Karikaturist gewesen, doch das Spiel mit Farben und Formen, mit diversen Materialien und Techniken und damit immer wieder neuen Ausdrucksmöglichkeiten überlässt er seiner Tochter.

Mit einer Kinder-Buntstiftzeichnung gewann sie als Grundschülerin den ersten Preis in einem Wettbewerb. Auch ihr Entwurf zum Wettbewerb „I love to read“ (ich liebe Lesen) mit den knallbunten Buchstaben auf dem sich wiederholenden Texthintergrund wurde ausgewählt und als Lesezeichen von einen amerikanischen Buchhandel vielfach verschenkt. Trotz der Erfolge weiß Jolina: „Ich habe meinen Stil noch nicht wirklich gefunden.“

Die Autodidaktin hofft, über die Ausstellung Kontakt zu Künstlerkollegen zu bekommen, Feedback für ihre Werke über den Famlienkreis hinaus zu erfahren, Tips zu erhalten und Weiterbildungsmöglichkeiten zu finden. Natürlich ist Kunst ihr Lieblingsfach, neben Englisch und Erdkunde. Doch in der Coronazeit war auch dabei Isolation statt fachgerechter Führung und Inspiration angesagt.

Direkte Vorbilder hat die Autodidaktin nicht, doch sie lässt sich gerne von diversen Künstlern, Bildern auf Pinterest oder dem Leben selbst inspirieren. So auch von den Krähen in der Allee, die sie mit ihrem blau schillerndem Gefieder und den prägnanten Schwingen zu einem großformatigen Oeuvre in einer Mischung aus Realität und surrealen Elementen verwebt.